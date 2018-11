Potsdam. Trotz des Handelsembargos zwischen der Europäischen Union und Russland hoffen brandenburgische Unternehmen auf ein Umdenken der Politik. »Das Interesse an Russland ist unverändert hoch und die meisten Unternehmer wollen die Sanktionen abgebaut wissen«, sagte ein Sprecher der Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt (Oder). Die jüngste Konjunkturumfrage der IHK Cottbus ergab, dass sich knapp 30 Prozent der befragten Unternehmen über alle Branchen hinweg intensiver dem russischen Markt zuwenden wollen. Bei den Industrieunternehmen waren es sogar 47 Prozent. dpa/nd

