Nutzer der U-Bahnlinien U6 bis U9 werden wohl mehr Graffiti zu Gesicht bekommen. Weil die Waschanlage der für die Linien zuständigen Betriebswerkstatt Britz für drei bis vier Wochen außer Betrieb sein wird »ist die Beseitigung von Graffiti am Fahrzeug nur sehr eingeschränkt möglich«, wie es in einer neuen Dienstanweisung der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) heißt, die »nd« vorliegt. Demnach sollen nur noch sämtliche Fenster, Signaleinrichtungen, Türöffner, Zielschilder und Ähnliches von Schmierereien befreit werden. nic

Was können andere Städte von Berlin beim Kampf gegen den Klimawandel lernen?

Bereits über hundert Menschen wurden in diesem Jahr wegen ihrer sexuellen Orientierung angegriffen

Widerstand gegen den rechtsextremen Aufmarsch am 80. Jahrestag der Reichspogromnacht

