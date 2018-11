Berlin. Die deutsche Wirtschaft hat die heute in Kraft tretenden schweren Sanktionen der USA gegen den Iran scharf kritisiert und vor den Folgen gewarnt. Mit der einseitigen Wiedereinführung wachse das Risiko der politischen Destabilisierung im Nahen Osten, sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, am Wochenende. »Die Instrumentalisierung der Weltwirtschaft für politische Ziele der USA belastet die internationalen Beziehungen und die transatlantische Partnerschaft«, mahnte Kempf gegenüber dpa. Die USA wollen den Iran von Montag an mit Sanktionen schwächen, die vor allem die Ölindustrie, den Finanzsektor und die Transportbranche treffen. Die Sanktionen waren mit dem Atomabkommen von 2015 ausgesetzt worden. Die USA sind jedoch aus dem Abkommen ausgestiegen. Sie hatten danach bereits in einem ersten Schritt Maßnahmen gegen einzelne Industriezweige im Iran ergriffen. dpa/AFP/nd