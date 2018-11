Was soll das sein

Berlin. Die große Koalition in Berlin verschiebt das ursprünglich ab Januar geplante Verbot der Kastration von Ferkeln ohne Betäubung. CDU/CSU und SPD verständigten sich nach Unionsangaben am Freitag Abend auf einen Gesetzentwurf, mit dem die Übergangsfrist bis zum vollständigen Verbot um zwei Jahre verlängert wird. Grund seien fehlende Alternativen, was gerade viele kleine Schweinehalter ihre Existenz kosten könne. Das Kastrationsverbot ab 2019 war bereits mit der Reform des Tierschutzgesetzes 2013 beschlossen worden. Laut Verbraucherorganisation Foodwatch gibt es mit der Immunokastration, die wie eine Impfung wirkt, bereits ein Verfahren ohne Risiken und Nebenwirkungen für Konsumenten. dpa/nd