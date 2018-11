Auf seiner Ostasien-Tour machte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vergangenen Dienstag und Mittwoch zunächst in Japan Station. Beide Volkswirtschaften müssten »für die technologischen Herausforderungen der Zukunft« fit gemacht werden, mahnte der CDU-Politiker bereits vor seiner Abreise. »Ich glaube, dass wir in der heutigen schwierigen Zeit gut daran tun, unsere Beziehungen zu revitalisieren«, sagte er am Dienstag bei einem Gespräch mit seinem Amtskollegen Hiroshige Seko in Tokio. Beide unterzeichneten eine Absichtserklärung zur stärkeren Zusammenarbeit unter anderem in Sachen Digitalisierung.

Altmaier lobte Japan als »Wertepartner«, der zusammen mit Deutschland für »freien und fairen Handel« stehe. Als entscheidende Wirtschaftszweige, in denen es gemeinsame Interessen gibt, nannte der Minister die Entwicklung künstlicher Intelligenz, das autonome Fahren und das sogenannte Cloud Computing. In diesen international umkämpften Bran...