Moskau. Russlands Staatschef Wladimir Putin hat bei einem Besuch des kubanischen Präsidenten Miguel Díaz-Canel in Moskau die Freundschaft beider Staaten bekräftigt. Die Beziehungen zwischen Russland und Kuba »haben von Anfang an einen besonderen Charakter, einen strategischen Charakter«, erklärte Putin beim Empfang Díaz-Canels im Kreml am Freitag. »Wir sind verbunden in Freundschaft und gegenseitiger Unterstützung.« Die USA hatten am Donnerstag neue Sanktionen gegen den karibischen Inselstaat angekündigt. Am gleichen Tag traf Díaz-Canel zu seinem ersten Russlandbesuch in Moskau ein. Bei der dreitägigen Reise wird er von seinem Außenminister Bruno Rodriguez begleitet. Bei den Gesprächen mit Putin sollte es um eine Stärkung des bilateralen Handels und wirtschaftlicher Beziehungen gehen. AFP/nd