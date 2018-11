Teheran. Vor dem Inkrafttreten neuer US-Sanktionen haben in Iran Tausende Menschen gegen die USA protestiert. In Teheran verbrannten Demonstranten symbolisch US-Flaggen und Dollarscheine. Viele hielten Plakate in die Höhe, auf denen sie US-Präsident Donald Trump verspotteten. Auf Transparenten stand »Nieder mit den USA, nieder mit Israel - Sieg für den Islam«. Viele Demonstranten traten sich auf übergroßen Nachdrucken von Hundert-Dollar-Noten die Füße ab. Auch in anderen iranischen Städten gab es Proteste. Sie fanden am Jahrestag der Besetzung der US-Botschaft in Teheran statt, der stets von Demonstrationen gegen die USA begleitet wird. AFP/nd