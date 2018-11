Was soll das sein

Washington. Der Kurzmitteilungsdienst Twitter hat eine weitere Desinformationskampagne im Vorfeld der US-Kongresswahl gestoppt. Das Unternehmen habe »eine Reihe von Konten« gelöscht, die versucht hätten, automatisiert Fehlinformationen zu verbreiten, erklärte Twitter am Samstag auf AFP-Anfrage. US-Medienberichten zufolge handelte es sich um tausende Nutzerkonten, über die vermeintliche Mitglieder der Demokraten zur Nichtteilnahme an der Wahl am kommenden Dienstag aufriefen. Laut dem Nachrichtensender CNN machten Wahlhelfer der Demokraten Twitter auf die fingierten Konten aufmerksam, die daraufhin zwischen Ende September und Anfang Oktober gelöscht worden seien. AFP/nd