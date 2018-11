Berlin. Der vorletzte DDR-Verteidigungsminister Theodor Hoffmann ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Wie der Eulenspiegel Verlag am Freitag mitteilte, starb der frühere SED-Spitzenfunktionär am Donnerstag in einem Berliner Krankenhaus. Der frühere Admiral war noch nach dem Mauerfall am 18. November 1989 zum Minister für Nationale Verteidigung ernannt worden. Er übernahm das Amt in der Modrow-Regierung vom zurückgetretenen Heinz Keßler. Hoffmann schaffte Militärparaden ab und plädierte für eine Militärreform. Er hatte zuvor in der DDR-Marine Karriere gemacht. dpa/nd