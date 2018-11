Was soll das sein

Ostritz. Ostritzer Bürger und zahlreiche weitere Menschen haben sich am Samstag mit einem Friedensfest gegen ein Neonazi-Festival in der 2300-Einwohner-Ortschaft im Osten Sachsens gestellt. Mehr als 3000 Menschen besuchten laut den Veranstaltern das Friedensfest, darunter auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und die parteilose Ostritzer Bürgermeisterin Marion Prange. Gut einhundert Menschen nahmen laut Polizei zudem an einer Demonstration gegen das Neonazi-Festival teil. Gegen mehrere Rechtsradikale Besucher des Festivals wird unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Sprengstoffgesetz ermittelt. AFP/nd