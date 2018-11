Bischof in Niedersachsen entsetzt über Vorvorgänger - »Fürchterliche Dinge« vertuscht

Während sich der australische Premier für sexuellen Missbrauch vor allem in der katholischen Kirche entschuldigt, warten Opfer in Deutschland vergeblich auf einen solchen Akt.

Passau. Strafanzeigen wegen der mehr als 3600 juristisch nicht aufgearbeiteten Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche beschäftigen Staatsanwaltschaften in ganz Deutschland. Sechs Juristen hatten vergangenen Freitag bei den Staatsanwaltschaften im Bezirk aller 27 katholischen Bistümer Anzeige gegen Unbekannt wegen sexuellen und schweren sexuellen Missbrauchs eingereicht. dpa/nd

