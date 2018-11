Mitglied des Thüringer Landesschiedsgericht, das sich gegen Rauswurf von Höcke aussprach, ist in einen Hitler-Skandal verwickelt

Pfiffelbach. Thüringens AfD hat den umstrittenen Björn Höcke im Amt bestätigt. Auf dem Landesparteitag in Pfiffelbach bestätigten die Delegierten am Samstag außerdem Stefan Möller als zweiter Landessprecher im Amt. Der Rechte Höcke, der keinen Gegenkandidaten hatte, erhielt 81,2 Prozent der Stimmen. dpa/nd

Hessische CDU will Bündnis fortsetzen / Todesstrafe aus Landesverfassung gestrichen

