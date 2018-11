Vizemeister Alba Berlin hat seine weiße Weste in der Basketball-Bundesliga gewahrt. Die Berliner feierten den fünften Sieg im fünften Ligaspiel der Saison. Alba-Manager Marco Baldi war hochzufrieden. Beim 95:68-Erfolg am Sonnabend gegen die BG Göttingen gaben sich die Berliner keine Blöße. »Wir haben sehr gut und konzentriert gespielt. Unsere Form momentan ist schon sehr gut«, sagte Baldi. Auch Meister Bayern München ist noch ohne Niederlage. Das Team trat am Sonntagabend (nach Redaktionsschluss) bei Aufsteiger Crailsheim Merlins an.

Bei den Berlinern war einmal mehr der Litauer Rokas Griedaitis zusammen mit Luke Sikma und Martin Hermannsson mit 17 Punkten bester Werfer. Erst s...