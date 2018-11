Seoul. Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel ist bei einem Besuch in Nordkorea mit Machthaber Kim Jong Un zusammengekommen. Wie die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Montag berichtete, sprachen sie über »wichtige internationale Fragen von beiderseitigem Interesse«. Bei den Beratungen wurde demnach bei allen Themen »ein Konsens erzielt«. Bei einem Festbankett am Sonntagabend hatte Díaz-Canel laut KCNA angekündigt, die »freundschaftlichen und partnerschaftlichen Beziehungen« zu Nordkorea fortsetzen zu wollen. AFP/nd