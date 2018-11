Noch brummt am Airport TXL, dem leistungsfähigeren der beiden Berliner Alt-Flughäfen, der Betrieb, werden dem Standort immer neue Passagierrekorde abgetrotzt. Dafür, dass damit in absehbarer Zukunft Schluss sein dürfte, haben die Berliner Stadtwerke und der Stromversorger E.ON jetzt einen bedeutenden Schritt vollzogen. Gemeinsam haben sie für den am heutigen Flughafen geplanten Innovationsstandort ein »hochinnovatives Energiekonzept« entwickelt, mit dem sie als Bietergemeinschaft eine EU-weite Ausschreibung gewonnen haben. Darüber informierten Vertreter der Tegel Projekt GmbH und beider Unternehmen am Montag.

Geht am künftigen Hauptstadtflughafen BER endlich alles nach Plan, werden am TXL im Oktober 2020 die letzten Maschinen starten und landen. Dann soll in Tegel »das größte stadt-, industrie- und energiepolitische Vorhaben« der Hauptstadt für die kommenden 20 Jahre in Angriff genommen werden, wie Philipp Bouteiller, Geschäftsführer de...