Potsdam. Am 80. Jahrestag der antijüdischen Pogrome vom 9. November 1938 erinnert Brandenburg mit vielen Gedenkveranstaltungen an die Opfer. An Orten früherer Synagogen wird unter anderem am Freitag in Potsdam, Oranienburg (Oberhavel), Eberswalde (Barnim) und Cottbus zu Gedenkveranstaltungen eingeladen. In Cottbus soll am Freitagabend zudem mit Kerzen an Stolperstein-Denkmälern ein Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt werden. Auch in Orten wie Müncheberg (Märkisch-Oderland), Teltow (Potsdam-Mittelmark), Perleberg (Prignitz) wird an die jüdischen Opfer und an die Zerstörung der Synagogen durch die Nazis erinnert. In Frankfurt (Oder) und Brandenburg/Havel wird bereits am Donnerstag an die Pogrome erinnert. epd/nd