Stahnsdorf. Auf dem Stahnsdorfer Südwestkirchhof erinnern Briten und Deutsche am 11. November mit einer Gedenkzeremonie an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren. Die Gedenkfeier zur Stunde der historischen Waffenruhe sei in diesem Jahr wegen des Jahrestags von besonderer Bedeutung, erklärte Friedhofsverwalter Olaf Ihlefeldt am Montag. Die britische Regierung legte den Angaben zufolge 1924 eine fast einen Hektar große Kriegsgräberanlage auf dem Südwestkirchhof an. Dort sind 1176 Soldaten, Matrosen und Angehörige der Handelsmarine des Vereinigten Königreiches bestattet, die im Ersten Weltkrieg in deutschen Internierungslagern und Lazaretten als Kriegsgefangene ums Leben kamen. epd/nd