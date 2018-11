Rattey. Das größte Weingut Mecklenburg-Vorpommerns hat auf einer Messe in Stuttgart hohe Auszeichnungen bekommen. Für zwei Weißweine, darunter den Phönix-Solaris halbtrocken aus dem Jahr 2017, wurden den Winzern des Weinguts Rattey Goldmedaillen beim Weinbauwettbewerb Piwi-International verliehen, wie Weingutleiter Stefan Schmidt am Montag mitteilte. Angesichts des verregneten Sommers 2017 und des späten Frosts im Nordosten in dem Jahr sei dies besonders bemerkenswert. Am Schloss Rattey gibt es rund 20 000 Rebstöcke auf knapp fünf Hektar Anbaufläche. dpa/nd