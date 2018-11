Tiere im Schlag eines Brieftaubenvereins Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Es tobt ein erbitterter Kampf im Land. Um Tauben. Wie schützenswert ist das traditionsreiche Hobby der Züchter von Brieftauben? Hat es den gleichen Wert wie die Spergauer Lichtmeß in Sachsen-Anhalt oder die Amateurmusikpflege in Baden-Württemberg? Auf keinen Fall, warnen Tierschützer. Schließlich würden für Wettkämpfe unzählige Tauben ausgebeutet, verletzt, getötet. Mit schutzwürdigem Erbe der Menschheit habe das absolut nichts zu tun. Die bundesweite Anerkennung des Brieftaubenwesens als immaterielles Kulturerbe müsse verhindert werden. Die Entscheidung wird in der ersten Dezemberwoche verkündet.

Der Verband Deutscher Brieftaubenzüchter strebt schon länger nach dem Status »immaterielles Kulturerbe«. Auf der Landesebene in Nordrhein-Westfalen, wo der Sport vor allem im Ruhrgebiet stark verankert ist, hat er das in diesem Jahr bereits geschafft. Jetzt geht es um einen Eintrag als schützenswerte bundestypische Tradition. Am Ende habe der ...