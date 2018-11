Ein Vorgarten in Doralville, Atlanta. Hier wird für u.a. die demokratische Governeurskandidatin geworben. Foto: Moritz Wichmann

»Nachdem Obama gewählt wurde, sind wir nachlässig geworden, wir haben geschlafen, dachten, dieses Land sei vielleicht nicht so rassistisch, wie es ist«, sagt Jeff Corkill, als er sein Auto in Bewegung setzt. Damit das nicht noch einmal passiert, geben er, seine Frau und Tausende Freiwillige im Land in den letzten Tagen vor den Zwischenwahlen noch einmal alles. Sie klopfen persönlich an Amerikas Haustüren, auch in Dekalb County im Norden von Atlanta. Heute fahren sie nach Doralville. »Hier bekommst du das beste internationale Essen«, erzählt der Lehrer, als wir über den Buford Highway fahren.

Das Viertel nordöstlich der Innenstadt von Atlanta, am Ende der »goldenen« U-Bahn-Linie der Stadt, ist nicht mehr richtig urban, aber auch noch kein Vorort. Unter hohen Pinienbäumen dominieren hier kleine Holzhäuser. Sie zeigen: Die Nachbarschaft ist nicht wohlhabend. »Wir sind hier, weil diese Nachbarschaft ethnisch sehr gemischt und eher arm...