Schwerin. Die LINKE im Landtag Mecklenburg-Vorpommerns hat kritisiert, es gebe eine hohe Zahl von Häftlingen, die wegen nicht bezahlter Geldstrafen im Gefängnis sitzen. 2017 verbüßten 826 Menschen im Nordosten eine Ersatzfreiheitsstrafe, so die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der LINKEN. Sie fordern eine stärkere Förderung von Haftvermeidungsprojekten. Dafür sprächen auch finanzielle Aspekte. Der Summe nicht bezahlter Geldstrafen von 895 085 Euro stünden Haftkosten von knapp 4,5 Millionen Euro gegenüber. dpa/nd

Da die Republikaner trotz kompletter Macht in Washington kaum Errungenschaften vorweisen können, schüren sie unter ihren Anhängern wieder die Furcht vor Einwanderern

Geheimdienstchef kann sich ein Leben in der Politik oder Wirtschaft vorstellen

