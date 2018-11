Zürich. Mit scharfer Kritik an Medien und Ex-Funktionären reagierte der Fußballweltverband auf Berichte über eine mögliche Einmischung seines Präsidenten Gianni Infantino in die Arbeit autonomer Aufsichtsgremien. Es würden »falsche Gerüchte und Anspielungen über die neue Führung « verbreitet, so die FIFA.

Europas Verband will die Vorwürfe prüfen. »Wir werden die Lage analysieren und dann gemeinsam über das weitere Vorgehen entscheiden«, sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel am Sonntag. Er habe mit UEFA-Präsident Aleksander Ceferin über die Vorwürfe gesproch...