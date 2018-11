Valletta. Nach Geldwäschevorwürfen hat die Europäische Zen-tralbank (EZB) der maltesischen Pilatus Bank die Lizenz entzogen. Das teilte die Finanzaufsichtsbehörde MFSA am Montag in Valetta mit, die bei der EZB diesen Schritt beantragt hatte. Das Kreditinstitut stand im Mittelpunkt der Berichterstattung der vor einem Jahr ermordeten Journalistin Daphne Caruana Galizia über Vorwürfe von Korruption und Geldwäsche maltesischer Regierungsmitglieder. Im März war der Chef der Bank in den USA festgenommen worden, weil er Sanktionen gegen Iran umgangen und Gelder in Millionenhöhe durch das dortige Finanzsystem geschleust haben soll. dpa/nd