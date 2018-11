Wiesbaden. Knapp neun von zehn Tarifbeschäftigten in Deutschland (86,8 Prozent) erhalten in diesem Jahr Weihnachtsgeld. Wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte, beträgt das durchschnittliche Weihnachtsgeld 2583 Euro brutto, 2,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Westen liegt das Weihnachtsgeld der Tarifbeschäftigten mit 2595 Euro um 3,8 Prozent höher als in Ostdeutschland (2499 Euro). Am meisten erhalten demnach die Beschäftigten in erdöl- und erdgasfördernden Unternehmen: Sie bekommen eine Extrazahlung von durchschnittlich 5679 Euro. Das niedrigste Weihnachtsgeld beziehen die Tarifbeschäftigten in der Zeitarbeitsbranche mit 316 Euro. epd/nd