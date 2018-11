Diesen Dienstag beginnt in Cottbus das 28. Festival für den osteuropäischen Film. Bis zum zum 11. November werden 220 Filme zu sehen sein, zentrales Thema ist »Der politische Dialog in Osteuropa«. Das Festival wolle sich gegen die Polarisierung des politischen Diskurses unter dem Einfluss des Populismus stemmen, sagte Programmdirektor Bernd Buder am Montag in Cottbus. »Hier werden Vorurteile wegdiskutiert« versprach er. Und zwar »an einem Ort, wo Positionen unversöhnlich scheinen«, sagte er mit Blick auf die ausländerfeindlichen Demonstrationen in Cottbus. dpa/nd