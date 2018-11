Der Dramatiker Ferdinand Schmalz ist am Montagabend in Köln mit dem Ludwig-Mülheims-Theaterpreis ausgezeichnet worden. Die mit 25 000 Euro dotierte Ehrung erhalte der Österreicher vor allem für sein Stück »Jedermann (stirbt)«, teilte das Erzbistum Köln mit, das den Nachlass des Schauspielers Ludwig Mülheims verwaltet, aus dem der Preis finanziert wird. Schmalz reiße mit seiner Adaption des »Jedermann« von Hugo von Hofmannsthal das große, parabelhafte Mysterienspiel in eine verblüffend schlüssige Heutigkeit, hieß es in der Begründung. Das Wiener Burgtheater führte das Stück im Februar zum ersten Mal auf. epd/nd