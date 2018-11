Das Thema »Heimat(en)« wird im kommenden Jahr im Mittelpunkt des »Kultursommers Rheinland-Pfalz« stehen. Der Begriff werde wieder »sehr intensiv diskutiert« und habe viele »Facetten«, sagte Kulturminister Konrad Wolf (SPD) am Montag in Mainz. Zum ersten Mal geht demnach 2019 in Simmern im Hunsrück ein »Heimatfilmfestival« über die Bühne, das sich mit dem »neuen Heimatfilm« in Europa beschäftigen wird. Die Patenschaft hat der unvermeidliche Filmemacher Edgar Reitz übernommen. Er hatte die Region mit seiner »Heimat«-Trilogie einst weltberühmt gemacht. dpa/nd