Hinrich Enderlein, Vorsitzender des Brandenburgischen Kulturbunds, erklärte bei der Buchpremiere von »Der Kulturbund auf dem Eibenhof«, es habe zu DDR-Zeiten »personelle Verflechtungen zwischen Partei und Verwaltung einerseits und Strukturen des Kulturbunds gegeben«. Die Klubs aber, von denen 1960 bereits 116 bestanden, hätten sich »nie völlig gleichschalten oder kontrollieren lassen«, sondern vielmehr »ein interessantes, ja brisantes Eigenleben geführt«. Der Politiker und Historiker urteilte, dass der Kulturbund durch seine interdisziplinären Diskussionen eine singuläre Erscheinung im kulturellen Leben der DDR gewesen sei und »ganz offensichtlich in der BRD auch geblieben« ist. Heute gehören dem Kulturbund noch rund 3000 Mitglieder in über 40 Fachbereichen an.

Die Publikation über die »Arbeits-, Erholungs- und Bildungsstätte Eibenhof« in Bad Saarow entstand nach einer Idee und umfangreicher Vorarbeit von Karl-Heinz Schulmeister (1925-...