Essen. Wegen der Trockenheit hat der Ruhrverband die Wasserabgabe seiner Talsperren in die Ruhr reduziert. Die Wasserspeicher im Sauerland geben ein Viertel weniger Wasser pro Sekunde in den Trinkwasserfluss als vorher, so der Wasserwirtschaftsverband am Dienstag. Ein Sprecher sprach von einer »angespannten Situation«. »Ohne das zusätzliche Wasser aus den Talsperren wäre die Ruhr in Villigst bei Schwerte ab Juli 2018 an drei Vierteln aller Tage trockengefallen«, sagte er. dpa/nd