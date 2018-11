Bonn. Der für den Jahreswechsel geplante Konzernumbau in der Brief- und Paketsparte hat der Deutschen Post im dritten Quartal Gewinneinbußen beschert. Unter dem Strich verbuchte der Konzern einen Gewinn von 146 Millionen Euro, wie die Post am Dienstag mitteilte; im dritten Quartal des Vorjahres waren es noch 641 Millionen Euro gewesen. Um langfristig profitabler zu werden, will die Post zum 1. Januar 2019 den Unternehmensbereich PeP für das Briefgeschäft, den E-Commerce und das Paketgeschäft in eigenständige Divisionen für das deutsche und das internationale Geschäft aufteilen. Eine von der Post angestrebte Erhöhung des Briefportos legte die Bundesnetzagentur Ende Oktober auf Eis. AFP/nd