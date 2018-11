Was soll das sein

Berlin. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat zahlreiche Bahnprojekte im Bundesverkehrswegeplan in die Top-Kategorie mit einer gesicherten Finanzierung hochgestuft. Das geht aus einer Lis-te hervor, die der CSU-Politiker am Dienstag vorstellte. Dazu gehört neben dem Ausbau und der Elek-trifizierung von Bahnstrecken auch die Erweiterung von Eisenbahnknotenpunkten, um Engpässe aufzulösen. Im Bundesverkehrswegeplan 2030 gibt es bisher neben den dringlichsten Neubau- und Ausbauprojekten auch solche der Kategorie »potenzieller Bedarf«. Nun steigen viele Vorhaben in den »vordringlichen Bedarf« auf, weil eine positive gesamtwirtschaftliche Bewertung vorliege. dpa/nd