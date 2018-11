Bangui. Knapp eine Woche nach dem Ausbruch neuer Kämpfe im Norden der Zentralafrikanischen Republik sind laut Vereinten Nationen rund 27 000 Menschen auf der Flucht. Bei den Gefechten bewaffneter Gruppen in der Stadt Batangafo habe es auch Tote und Verletzte gegeben, erklärte ein UN-Sprecher am Dienstag in Genf. Die Situation sei extrem instabil und es müsse mit »weiteren Kämpfen der Milizen und Racheakten gegen Zivilpersonen« gerechnet werden. Rund 1,2 Millionen Zentralafrikaner - etwa ein Viertel der Bevölkerung - sind in dem Krisenland auf der Flucht vor Gewalt. dpa/nd