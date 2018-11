Seit die Front im Donbass verhärtet ist, eskaliert in der Ukraine die rechte Gewalt

München. Grundschüler in Deutschland wissen einer Studie zufolge wenig über Juden und noch weniger über Roma. Zwar hat die Hälfte aller Sechs- bis 13-Jährigen das Wort »Jude« schon einmal gehört, erklären kann es jedoch nur ein gutes Drittel, wie das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen herausgefunden hat. Dass Juden zur Zeit des Zweiten Weltkriegs verfolgt wurden, wissen laut der Umfrage zwar die Hälfte der Acht- bis Neunjährigen und fast alle Zwölf- bis 13-Jährigen (94 Prozent), ganz sicher über diesen historischen Fakt ist sich jedoch bei den Acht- bis Neunjährigen nur knapp jeder Fünfte (18 Prozent). Noch schlechter ist es der Studie zufolge um das Wissen über Roma bestellt. Den Begriff »Roma« hat die Hälfte der Sechs- bis 13-Jährigen noch nie gehört. dpa/nd

