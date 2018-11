Am vergangenen Sonntag fanden in Polen Stichwahlen in 649 Städten und Gemeinden statt. Im ersten Urnengang vor zwei Wochen hat die auf Landesebene regierende Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) die meisten Stimmen für die Regionalparlamente erhalten. In den Großstädten unterlagen die Kandidaten der Nationalkonservativen fast ausnahmslos ihren gemäßigten Kontrahenten. Auch in den beiden »strategischen« Metropolen Gdańsk und Kraków bleiben die bisherigen Bürgermeister Paweł Adamowicz und Jacek Majchrowski im Amt. Zwar schafften es die PiS-Kandidaten dort - anders als in Warschau, Łódź und Poznań - in die Stichwahl, doch auf die angekündigte Offensive folgten herbe Niederlagen.

»In den großen Städten sind die Polen offenbar noch nicht auf den Kopf gefallen«, meint Bartosz Arłukowicz, einst Gesundheitsminister in der Regierung von Donald Tusk. Der heutige EU-Ratspräsident freute sich ebenfalls über den deutlichen Wahlsieg seines Freundes A...