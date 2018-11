Das neue Bürogebäude steht direkt neben dem Bahnhofsvorplatz von Frankfurt-Rödelheim. Die Möglichkeit, ohne Auto zur Behandlung zu kommen, beschert Corina Kroneisen zusätzliche Kunden auch aus anderen Stadtteilen der Mainmetropole. Dieser Vorteil werde jedoch fast vollständig aufgefressen durch die wesentlich höhere Miete. Dennoch ist sie froh, dass sie in die größeren neuen Räumlichkeiten umgezogen ist.

Um welche Art von Geschäftstätigkeit handelt es sich dabei? Die Antwort steht auf einem kleinen Schild am Eingang: »Praxis für Physiotherapie und Gesundheitsförderung«. Immerhin, das Geschäft blüht, lange Wartezeiten für neue Patienten sind die Regel. Dabei herrscht durchaus Wettbewerb in Frankfurt am Main. Rund 200 teilen sich den Markt. Etwa 70 000 sind es bundesweit. Sie beschäftigen rund 150 000 Angestellte.

Jeannette Schönbein (34) ist seit fünf Jahren in der Praxis von Corina Kroneisen tätig. Die Berufsbezeichnung Physiotherapeutin...