Köln. Es geht um Erfahrungen in der Liebe, um Sexpraktiken und sexuell übertragbare Krankheiten: Mit der ersten groß angelegten Studie in der Bundesrepublik wollen Hamburger Forscher das Thema Gesundheit und Sexualität in der Bevölkerung durchleuchten, wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mitteilte. Ein Schwerpunkt ist die Verbreitung sexuell übertragbarer Krankheiten wie HIV, Chlamydien, Syphilis oder Humane Papillomviren und das Wissen darüber. »Studien weisen darauf hin, dass in den letzten Jahren das Risiko, sich in Deutschland mit bestimmten sexuell übertragbaren Infektionen zu infizieren, wieder zugenommen hat«, erklärte Studienleiter Arne Dekker vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Über den Zusammenhang zwischen der Häufigkeit bestimmter Infektionen und sexuellem Verhalten sei bislang wenig bekannt. AFP/nd