Blackrock verwaltet ein gewaltiges Vermögen. Ende September waren es laut Firmenangaben 6,4 Billionen Dollar. »Das in uns gesetzte Vertrauen macht Blackrock zum größten unabhängigen Vermögensverwalter weltweit«, heißt es auf der Webseite.

Kein Vertrauen bringt Werner Rügemer dem US-Finanzriesen und seinem Gründer Lawrence Fink entgegen. Dieser sei der »unerklärte Präsident der Weltfinanzgemeinde«, schreibt der Wirtschaftspublizist. Der Oberste der Oberkapitalisten bestimme mehr als viele andere »Gesetze und Geschicke des Kapitalismus«.

Rügemer hat für sein neues Buch akribisch Informationen über das »Superhirn« des westlichen Kapitalismus zusammengetragen. Der Aufstieg an die Spitze sei Blackrock mit der Finanzkrise gelungen, in deren Folge die herkömmlichen Banken »entmachtet« worden seien. Blackrock habe indes eine »okkulte Parallelwelt« aufgebaut: Der Investor ist an Ratingagenturen beteiligt, die Staaten und Unternehmen bewerten, is...