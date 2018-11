Berlin. Digitale Job-, Immobilien- und Autoanzeigen beflügeln weiter das Geschäft von Axel Springer. Im drittel Quartal 2018 legte der Konzernumsatz um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 765,1 Millionen Euro zu, wie das Medienhaus (»Bild«, »Welt«) am Mittwoch in Berlin mitteilte. Der bereinigte operative Gewinn zog um knapp ein Fünftel auf 186,9 Millionen Euro an. Vorstandschef Mathias Döpfner sagte, der Konzern sehe ein großes Potenzial im Bereich Technologie und Daten. Wachstumstreiber waren Portale wie die Jobbörse Stepstone und die Immobilienplattform Immowelt. dpa/nd