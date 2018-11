Düsseldorf. Der Siegeszug des Onlinehandels wird in den nächsten Jahren auch im Autohandel zu tiefgreifenden Veränderungen führen. Davon geht die Unternehmensberatung PwC in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie aus. Dem unabhängigen Autohändler drohe möglicherweise langfristig das Aus. Nur noch für gut die Hälfte (56 Prozent) der Kunden ist nach einer Umfrage von PwC unter 1000 deutschen Verbrauchern der Autohändler heute der wichtigste Ansprechpartner beim Kauf. Immerhin jeder zweite zeigte sich offen für den Kauf über eine Onlineplattform. dpa/nd