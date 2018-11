Düsseldorf. Für den Diebstahl von 106 mobilen Toilettenhäuschen sind in Düsseldorf zwei Männer zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Die Mobilklos im Wert von fast 70 000 Euro waren vom Gelände einer Entsorgungsfirma verschwunden. Die Männer gestanden, die Klos über einen Zwischenhändler an eine Firma in den Niederlanden verkauft zu haben. Beide Männer haben wegen des Diebstahls ihren Job verloren. dpa/nd