Ihr Liebhaber verlässt sie, und in einer Art Ersatzhandlung, die den Schmerz lindern und womöglich auch noch etwas Erkenntnis fördern soll, transzendiert Maggie Nelson ihren Blues. Sie überträgt ihre Sehnsucht nach dem »Prinzen des Blauen« auf die Farbe Blau selbst, denn die ist da, und mit ihr kann sie weiterhin intimen Umgang pflegen. Und da sie Schriftstellerin ist, macht sie gleich mal ein Schreibprojekt daraus.

In kleinen, mal lyrischen, mal eher narrativen oder auch analytischen Textschnipseln von selten mehr als einer halben Seite Länge unternimmt sie den Versuch, ihren »Herzschmerz zu einer Art Allegorie aufzublasen«. »Propositionen« nennt sie die kleinen semantischen Inseln, die sie wie in einer philosophischen Aphorismensammlung durchzählt. In 240, vielleicht am ehesten an Roland Barthes’ »Fragmente eine Sprache der Liebe« erinnernden Miniaturen grast sie nicht stringent und linear, sondern unsystematisch und assoziativ ...