Die Polizei ist am Mittwoch erneut gegen die organisierte Kriminalität in der Hauptstadt vorgegangen. Mehrere Wohnungen wurden durchsucht. In einem Mietshaus in der Ullsteinstraße in Tempelhof brachen Polizisten eine Wohnung auf und führten einen Mann in Handschellen ab, wie Zeugen beobachteten. Mehrere gefüllte Tüten wurden von Polizisten aus der Wohnung getragen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur richtete sich der Einsatz gegen kriminelle Mitglieder von arabischstämmigen Großfamilien. Es soll um Ermittlungen wegen Drogenhandels gehen. Polizei und Staatsanwaltschaft machten zunächst keine näheren Angaben dazu. dpa/nd