Beim Thema nachhaltiger Verkehr engagiert sich kein anderes Bundesland so sehr für den Aspekt Klimaschutz wie Berlin. 17 von möglichen 20 Punkten erlangte die Bundeshauptstadt in diesem Teilbereich, wie aus dem aktuellen »Bundesländerindex Mobilität und Umwelt« hervorgeht, der am Mittwoch in Berlin präsentiert wurde. Auf der Rangliste der Bundesländer rutschte Berlin indes insgesamt um zwei Plätze ab und kam mit aufaddierten 60 Punkten auf den vierten Platz. 100 wären möglich gewesen. Die Untersuchung im Auftrag des BUND, der Allianz pro Schiene und des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) bewertet fünf Faktoren: Verkehrssicherheit, Lärmminderung, Flächenverbrauch, Klimaschutz und Luftqualität. Neben Statistiken führen auch Pläne, also gute Vorsätze, zu besseren Bewertungen. Maximal 20 Punkte können bei jedem Themenbereich erlangt werden. dpa/nd