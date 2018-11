Die Berliner Grünen rufen für den 1. Dezember zu einer Demonstration für mehr Klimaschutz auf. »Die rückwärtsgewandte Politik der Großen Koalition bremst dringende Klimaschutzmaßnahmen und zerschreddert die Energiewende«, heißt es in einer Resolution. »Das wollen wir nicht hinnehmen.« Anlass für die Demonstration in der Hauptstadt ist die UN-Klimakonferenz im polnischen Katowice vom 3. bis 14. Dezember. Deutschland trage als Industrieland und einer der historisch größten Verursacher der Klimakrise besondere Verantwortung, den globalen Klimaschutz zu fördern, so die Grünen. dpa/nd