1994 streikten zuletzt bundesweit rund eine Million Frauen wie hier in Schwerin. Foto: Picture Alliance/Jens Büttner/ZB

Frau Notz, werden Sie beim Frauenstreik, der für den 8. März 2019 geplant ist, wieder mitmachen?

Auf jeden Fall, wenn ich bis dahin noch laufen kann, wovon ich ausgehe (lacht). Verglichen mit unserem Streikaufruf von vor fast 25 Jahren, hat sich wenig geändert. Das ist schon sehr deprimierend. Ein Beispiel ist die Lage Geflüchteter, die sich sogar verschärft hat, obwohl Flüchtlingsfrauen seit Jahrzehnten etwa gegen die Unterbringung in Lagern kämpfen.

Was waren 1994 die Forderungen?

Wir wehrten uns gegen wachsende Armut in einer Zeit hoher Erwerbslosigkeit, die Frauen besonders getroffen hat, gegen den Abbau von Grundrechten und von Sozialleistungen sowie gegen den Angriff auf unsere erkämpften Rechte. So hatten die DDR-Frauen eine liberale Fristenlösung, die bei ungewollten Schwangerschaften legale Abtreibungen ermöglichte. Ihnen wurde nach der Wende die restriktive Westlösung mit Zwangsberatung übergestülpt, die bis he...