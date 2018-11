Wie lebt es sich dort, wo ein Werk geschlossen wurde, der Bus nicht mehr fährt und das nächste Krankenhaus zwei Stunden entfernt ist? Mehr schlecht als recht, stellte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch im Bundestag fest: »Wenn aus einer Region Einrichtungen der Daseinsvorsorge verschwinden, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch die Menschen verschwinden.« Die ungleichen Verhältnisse in deutschen Regionen sind für ihn eine der größten politischen Herausforderungen. Er will gegensteuern, will, »dass Menschen dort leben können, wo sie leben wollen«, dass Arbeitsplätze wieder stärker zu den Menschen kommen als andersherum, wie er sagte.

»Gleichwertige Lebensverhältnisse« sind das erklärte Ziel, das Seehofer mit der Erweiterung des Bundesinnenministeriums um die Bereiche »Bau« und »Heimat« verfolgt hat. Es geht um Identität, Gestaltung des Strukturwandels, Infrastruktur- und Wirtschaftspolitik, die dafür sorgt, das...