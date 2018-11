Monaco. Der russische Milliardär Dmitri Rybolowlew, Präsident des französischen Fußballerstligisten AS Monaco, ist im Fürstentum vorübergehend in Gewahrsam genommen worden, so die französische Agentur AFP. Rybolowlew steht im Mittelpunkt eines großen Justizskandals in Monaco. Er soll Polizei und Justiz mit Geschenken, Einladungen und ähnlichem bestochen haben. Im Zusammenhang mit den Vorwürfen hatte im September 2017 Philippe Narmino seinen Posten als Justizminister aufgeben müssen. SID/nd