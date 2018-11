London. Die britischen Behörden haben in einem Kühlwagen aus dem nordwestfranzösischen Dieppe 21 Migranten entdeckt. Wie das Innenministerium in London am Mittwoch mitteilte, fanden sie in dem Lastwagen bei seiner Ankunft vergangene Woche im Hafen von Newhaven insgesamt elf Kinder und zehn Erwachsene vor. Diese gaben an, Vietnamesen zu sein. Um die Minderjährigen kümmerten sich nun die britischen Sozialdienste, mit der Lage der Erwachsenen befasst sich das Innenministerium. AFP/nd