Brüssel. Die EU-Kommission geht von einem erheblichen Anstieg der italienischen Staatsschulden in den nächsten zwei Jahren aus. Sollte die Regierung in Rom an ihren aktuellen Haushaltsplänen festhalten, würde die Neuverschuldung 2019 um 2,9 Prozent und in 2020 um 3,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) steigen, teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit. Diese Prognose liegt deutlich über der Einschätzung der italienischen Regierung von 2,4 beziehungsweise 2,1 Prozent. Italien hat bis zum 13. November Zeit, einen korrigierten Haushalt vorzulegen. AFP/nd