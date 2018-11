Bei einem Feuer in einem Hochhaus in Hellersdorf sind am Mittwochabend insgesamt sechs Menschen, darunter ein Säugling, verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach wurden eine 34-Jährige Mutter, ihre sechs und sieben Jahre alten Kinder und der elf Monate alte Säugling verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Menschen mit Rauchgasvergiftungen wurden vor Ort behandelt. Laut Feuerwehr brannte es in acht Kellerverschlägen des Elf-geschossigen Wohnhauses. »Der Rauch ist bis in den neunten Stock hinaufgestiegen«, sagte ein Sprecher. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten das Haus teilweise evakuieren. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. dpa/nd